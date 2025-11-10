◇U―17W杯カタール大会1次リーグB組 日本2ー1ポルトガル（2025年11月9日 ドーハ）

サッカーのUー17日本代表は9日、U―17W杯カタール大会1次リーグB組第3戦でUー17ポルトガル代表に2ー1で勝利。2勝1分けの勝ち点7とし、グループ首位で4大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。

開幕2連勝のポルトガルと対戦した日本は前半35分、MF和田武士（浦和ユース）が先制ゴール。さらに同45分、MF瀬口大翔（神戸U-18）が左足での豪快ミドルで追加点。前半を2ー0で終えた。

しかし後半26分、MF長南開史（柏）が一発退場。VAR判定によって相手選手への危険なプレーが確認され、イエローカードがレッドカードへと変更。数的不利となり同35分に1点を返されるも、辛くもリードを守り切って逃げ切り勝ち。グループ首位通過を決め、イレブンはピッチで喜びを爆発させた。

強豪国撃破にネットも大盛り上がり。「U17日本代表強すぎる」「グループ首位で突破とか格好良い」「ブラジル撃破のA代表に続いてU17もジャイキリかよ」「驚くべき勝利だ」といった歓喜の声が続々と上がった。