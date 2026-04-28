西部謙司が考察サッカースターのセオリー第97回ベルナルド・シウバ日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。マンチェスター・シティのベルナルド・シウバは今季限りの退団を発表しましたが、チームに不可欠な存在として依然輝きを放ち続けています。屈強のフィジカルエリートが集結す