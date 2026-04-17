プレミアリーグのマンチェスター・シティはポルトガル代表のベルナルド・シウバが今季限りでチームを退団すると発表した。ポルトガルの名門ベンフィカ出身の31歳で、頭角を現したのはリーグ1のモナコ。CLではシティを破っており、2017年にイングランドにやってきた。当初はサイドのプレイヤーだったが、中央でもプレイするようになり、今ではシティの欠かせないMFとしてチームを支えている。2017年から8シーズン所属して、シティで