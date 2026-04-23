アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）で、決勝に進出しているガンバ大阪の対戦相手が決まった。現地４月22日に、準決勝でアル・ナスル（サウジアラビア）とアル・アハリ・ドーハ（カタール）がドバイで激突。５−１でアル・ナスルが大勝し、ファイナルに駒を進めた。G大阪と相まみえることとなったアル・ナスルには、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドやジョアン・フェリックス、セネガル代表のサディオ・マネ