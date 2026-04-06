マンチェスター・シティに所属するポルトガル代表MFベルナルド・シウバの今シーズン限りでの退団が決定した。イギリスメディア『BBC』など複数メディアが報じている。現在31歳のB・シウバは2017年夏にモナコからマンチェスター・シティへ完全移籍加入。ここまで公式戦通算450試合出場76ゴール77アシストという成績を残し、プレミアリーグ4連覇やクラブ史上初のチャンピオンズリーグ（CL）制覇といった数々のタイトル獲得に貢献