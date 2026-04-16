ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが体調不良を抱えながらプレーしていた。アルナスルを率いるジョルジェ・ジェズス監督が明かした。『beIN SPORTS』が伝えている。サウジ・プロリーグ第24節・アルイテファク戦でアルナスルは1-0の勝利を収めた。この試合では前半31分、ロナウドのシュートから生まれた流れを起点に、キングスレイ・コマンが押し込んで決勝ゴール。チームはリーグ戦15連勝を達成し、首位を走っている