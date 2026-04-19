クリスティアーノ・ロナウド・ジュニアは現在15歳全世界を魅了するポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド。その息子、15歳のクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアもまた、父親譲りの特大の才能を見せつけている。父がプレーするサウジアラビア1部アル・ナスルの下部組織に所属するジュニアは、背番号7をつけてU16リーグの試合に出場。まずは前半8分、ゴール正面やや左20メートルの位置で得たフリーキックのキッカーを務