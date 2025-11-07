◇スポニチ主催女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第1日（2025年11月6日 滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

前週にマレーシアで行われたメイバンク選手権で今季2勝目を挙げた山下美夢有（24＝花王）が3連続を含む7バーディー、ボギーなしの65をマークし、首位発進。日本勢では10年の宮里藍以来2人目の米ツアー2週連続Vへ最高のスタートを切り「前半はショットが良くなかったけど、耐えて、ボギーを打たないゴルフができた。後半にかけてパターが入ってくれてスコアがつくれた」と笑顔で振り返った。

出だしの1番パー5、第3打残り85ヤードを52度のウエッジで振り抜くと、ピン1メートルにつけて幸先よくバーディー発進。4番ではグリーン奥からチップインバーディー。さらに後半の16番からは3連続バーディー締めた。最終日に8打差を追いついた前週の勢いそのままのプレーでギャラリーを沸かせた。

マレーシアでミラクルな2勝目を挙げたが、実は体調を崩していた。大阪の実家に帰り、少し痩せた姿を見た母・有貴さんが初日の朝は特製の手料理を準備。炊き込みごはん、にゅうめん、ブロッコリーの煮物などを食べて、パワーをもらい、この日の好スコアにつなげた。初日から多くのギャラリーも集まり「たくさんの方が来てくれて、応援が凄く力になった」。家族とファンが山下の好発進を後押しした。

年間3勝なら、10年に5勝を挙げた宮里藍、87年に4勝の岡本綾子に次ぐ、歴代3位タイとなる。「この伸ばし合いについていけるように、あと3日あるので頑張りたい」。家族とファンの前で、今季3勝目をつかみ取る。