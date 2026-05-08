「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第１日」（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）プロ２年目を迎える大久保柚季（２２）＝加賀電子＝が強気のパットを武器に３バーディー、１ボギーの７０でラウンド。首位・福山恵梨と２打差の２位につけた。年間女王、メジャー初制覇を目指す河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝は３バーディー、３ボギーのイーブンパーで９位発進となった。大久保にとっては自身２度目となるメジャー大会