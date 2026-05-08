韓国女子ゴルファーのユ・ヒョンジュが、美スタイル際立つスポーティーな近況SHOTでファンを魅了している。【写真】ユ・ヒョンジュ、ド迫力のピタピタウェアユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。「華金も運動！この笑顔は全部偽物」とキャプションに綴り、数枚の写真と動画を投稿した。公開された写真には、とあるトレーニングジムの階段でポーズを取るユ・ヒョンジュが写っている。鮮やかなスカイブルーのジップア