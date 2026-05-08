風の強い日はゴルフの難しさが倍増しますよね？そんな日に有効な、低弾道ショットを打つコツを仲宗根澄香プロが、わかりやすくレッスンしてくれました！ ダウンブローは逆効果！？ 風の強いときなどに、球を低く打ちだしたいと思ったら皆さんはどのように打っていますか？ まず、アドレスでボールを右足寄りに置き、上からダウンブローに入れているのではないでしょうか。しかし、こ