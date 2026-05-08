風の強い日はゴルフの難しさが倍増しますよね？そんな日に有効な、低弾道ショットを打つコツを仲宗根澄香プロが、わかりやすくレッスンしてくれました！ ダウンブローは逆効果！？ 風の強いときなどに、球を低く打ちだしたいと思ったら皆さんはどのように打っていますか？ まず、アドレスでボールを右足寄りに置き、上からダウンブローに入れているのではないでしょうか。しかし、こ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 飼い犬が滝つぼに 救助女性死亡
- 2. 渡辺翔太を名乗る人から詐欺被害
- 3. レア提供ハンバーグ店で食中毒
- 4. ヒトから感染「アンデス型」確認
- 5. アンジェラ・アキ「盲腸が破裂」
- 6. 下校途中の7歳男児 はねられ死亡
- 7. 「父じゃない」に怒り男児殺害か
- 8. スイスでハンタウイルス感染確認
- 9. 生協 配達容器に直接排尿は否定
- 10. バス死亡事故「みんなやってた」
- 1. 飼い犬が滝つぼに 救助女性死亡
- 2. 渡辺翔太を名乗る人から詐欺被害
- 3. レア提供ハンバーグ店で食中毒
- 4. 下校途中の7歳男児 はねられ死亡
- 5. 「父じゃない」に怒り男児殺害か
- 6. 生協 配達容器に直接排尿は否定
- 7. 運転手「速度の見極め甘かった」
- 8. 犬の救出で滝つぼ転落 女性死亡
- 9. 磐越道事故 無許可営業で運行か
- 10. ハンタウイルス 船内で5人に感染
- 1. バス死亡事故「みんなやってた」
- 2. クマ目撃情報「ついに都内でも」
- 3. 客室で焼き肉 火災報知器が作動
- 4. 田久保眞紀氏に「愚か」同情なし
- 5. 不満叫ぶ高齢者「黙らせた一言」
- 6. 阪神高速に飲酒チャリが誤進入
- 7. 催事出店者の衛生管理を三越謝罪
- 8. 指詰め 細木数子さんめぐり証言
- 9. 「低血圧」に陥る人が増えたワケ
- 10. バス事故に「悔しくて仕方ない」
- 1. ヒトから感染「アンデス型」確認
- 2. スイスでハンタウイルス感染確認
- 3. ハンタウイルス感染 42件に拡大
- 4. 中国「崖ブランコ」で転落死
- 5. メキシコ 驚異的な速度で沈下
- 6. 近縁コロナ アジア大規模移動か
- 7. 「あるはずのない」大気を発見
- 8. ウイルス発症 ネズミと接触か
- 9. 約200万円の貯金で移住できる国
- 10. 北朝鮮ガソリン価格「日本超え」
- 1. 「ロキソニン」など値上げ実施へ
- 2. 「徹夜できる?」→即内定の返答
- 3. かつや「売れすぎ」メニュー復活
- 4. 専業主婦がパートで働くと損?
- 5. リニア新幹線開業へ…課題山積み
- 6. バッテリー寿命延ばすコツ 解説
- 7. 「賞与あり」扶養から外れる恐れ
- 8. 株価下落中のカーブスは良い銘柄
- 9. モームリ再開も「もう無理」?
- 10. 円買いにドル売り 介入の背景
- 1. スマホの最新売れ筋ランキング
- 2. 百発百中の「毛抜き」に共感続々
- 3. MUFGとGoogleが提携を発表
- 4. 「Google垢BAN」増加か 自衛策は
- 5. 【スマホ特価速報】iPhone 17が一括6万9800円？GW限定の最新キャッシュバック施策まとめ
- 6. 新製品レビュー：ニコン ZR【静止画編】 Z6III譲りの高画質と“RED”のルックをスナップで楽しむ
- 7. PayPay、25年度通期決算で「Rule of X」56％を達成 決済・金融事業の現状と戦略を説明
- 8. 「大人のオモチャ」製造工場に潜入、どのようにして作られているのか？
- 9. THE NORTH FACEが最大45％OFFに
- 10. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 11. 【Amazon GW スマイルSale】ロゴス（LOGOS）が最大43%OFFに
- 12. MacBook NeoとAir、ヨドバシAkibaで拮抗する2強の選び方 - 古田雄介の家電トレンド通信
- 13. Fitbitアプリが「Google Health」へ刷新
- 14. Google、歴代最小の画面なし健康トラッカー「Fitbit Air」 - 16,800円
- 15. ソフトバンクの最新エクスペリアスマホ「Xperia XZs 602SO」を写真と動画で紹介――見た目やサイズはXZと変わらず、新たに4GB RAMやMotion Eyeカメラを搭載【レポート】
- 16. キャンペーン：ジェットスター国内線が対象の「スーパースターセール」 片道3,000円台も 5月8日（金）より販売開始
- 17. 「余計な口を出さないで」総務省の短期乗り換え規制をバッサリ！ワイモバイルの特典値引きにも鋭い指摘
- 18. iPhone 17がシリーズ別で売れてる スマホシリーズ別人気ランキングTOP10 2026/5/8
- 19. 【トレビアン動画】ニコニコ動画運営が『おっくせんまん』の作詞者を指名手配!!
- 20. 顔認識検索エンジン「PimEyes」は子どもの顔の検索をブロックしている
- 1. 堀江氏が作った球団 厳しい現実
- 2. 「妥協したら…」尚弥が引退言及
- 3. 守田英正がリーズ入りに横やりか
- 4. 荒川静香さんと手をつなぐ美少年の正体→９年たった現在の姿！ファン驚き「大きくなったなぁ」の声
- 5. イチロー氏を鈴木さんと呼んだら
- 6. イラン連盟がFIFA会長と緊急会談へ…W杯をめぐる対応求める動き「保証がなければW杯に行けない」
- 7. 池山監督明かすバントしない覚悟
- 8. 女子ゴルフ「想像以上に大変」
- 9. 世界卓球で日本男子がメダル確定
- 10. 【卓球】日本男子 2大会ぶりメダル確定！ドイツに雪辱 圧巻2勝の張本智和は絶叫＆ハグで喜び爆発
- 1. アンジェラ・アキ「盲腸が破裂」
- 2. 「全員集合」特番の演出が大不評
- 3. 草なぎ剛 第1子の誕生を発表
- 4. 細木数子さんvsHG「放送事故」
- 5. 板野友美の独立「悪手に感じる」
- 6. 田中圭「現役感ない近影」が反響
- 7. 「やっぱ粗品て凄いよなぁ」絶賛
- 8. 俳優の大葉健二さん死去 72歳
- 9. 洗い物は任せていい? 投稿に批判
- 10. 前山剛久さん タイミー断られる
- 1. 退職を拒絶→女性に厳しい対応
- 2. 意外と安い? ハワイ実際の物価は
- 3. 最短10カ月で成婚する人の特徴
- 4. セブン 人気パン6品が100円に
- 5. NHK 2世タレントがお気に入り?
- 6. 長男がスマホデビュー SNSに恐怖
- 7. UNIQLO 50代向けセットアップ
- 8. 「パイの実」に新感覚のお菓子
- 9. 常識覆す? 職場の昼休み習慣
- 10. セリアの「ぷくぷくシール」