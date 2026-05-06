◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカッププロアマ戦（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）プロ２年目の都玲華（大東建託）が会場で最終調整し、メジャーで初のトップ５入りを目標に掲げた。西コースで２０２３年以来の開催。同年優勝の吉田優利（エプソン）は通算１オーバーとメジャー仕様の難関コースに多くの選手が苦戦しており、初めて挑む都も「難し