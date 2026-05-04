◇米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン最終日（2026年5月3日メキシコエルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、21位から出た原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）が6バーディー、2ボギーの68で回り、通算5アンダーで日本勢最上位の9位に入った。3月のブルーベイLPGAでの10位を上回るツアー自己最高順位で大会を終えた。3番でバーディーを先行させると、パー5の5番は2オン2パッ