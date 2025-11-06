芸能界イチの大物夫婦の“娘”の真剣交際が報じられた。木村拓哉（52）と工藤静香（55）の長女、フルート奏者のCocomi（24）だ。

「5日、『文春オンライン』がCocomiさんとバレーボール日本代表である小川智大選手の交際を報じました。文春の直撃に小川選手は“仲良くさせていただいている”などと答え、交際を認めるような発言をしています」（スポーツ紙記者）

この報道に対し、Xでは驚きの声が多数上がっている。それは“キムタクと静香”の娘の初の熱愛報道だから──ということだけではなく……。

《Cocomiはてっきり石川祐希を狙ってるもんやと思ってた》

《cocomi、石川祐希かと思ってたら小川だったんだ？！びっくり》

《Cocomiって石川選手と噂になっていたからてっきり石川選手と付き合ってるのかと思ってたわ》

石川祐希？ 前述した通り、Cocomiとの真剣交際が報じられたのは小川智大選手。『サントリーサンバーズ大阪』所属、国内リーグでは数々の個人賞を獲得し、“天才リベロ”と名高い29歳のバレーボール選手だ。

「石川祐希選手も同じく日本代表のバレーボール選手。年齢も同じく29歳ですね。大学卒業後は国内のチームには所属せずに海を渡り、’14年より現在までイタリアのチームを渡り歩いています。今年は日本人選手では初めてとなるヨーロッパチャンピオンとなりました」（スポーツライター）

なぜ「石川祐希じゃないの？」などという声が上がっているのか。

「Cocomiさんの“お相手”と思われていた石川祐希選手には、女子バレーボールの石川真佑（まゆ）選手という妹がいます。Cocomiさんは妹の真佑選手を応援しており、以前から“推し”と公言し、インスタグラムで応援の投稿を繰り返していました」（芸能記者、以下同）

妹の真佑選手との親交はかなり深く、Cocomiは“真佑”と呼び捨てにするほど。兄と同じくイタリアでプレーする“推し”との関係を《遠距離恋愛》などと表現したことも。

「真佑選手とのプライベートなやり取りに、一部のバレーボールファンから“一般のファンへの気遣いがない”と批判的な声が上がっていました。そんな状況で《遠距離恋愛》という表現、さらには兄・祐希選手との親密さを“匂わせた”と勘違いされるような投稿もあり、“本当は兄狙いなのでは？”という疑惑の声が上がっていました」

今回の小川選手との交際報道で、ようやく“疑惑”が晴れた――。