X（Twitter）で話題
『X（Twitter）で話題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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田中みな実を報道陣から守った？重岡大毅の「粋な行動」に称賛
降壇時に、重岡大毅が報道陣と田中の間に入り守る粋な行動を見せたという
Smart FLASH
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小沢一郎氏、自身のX更新 高市内閣へ「戦前回帰路線」などと非難
高市政権が防衛費増額や武器輸出緩和など戦前回帰路線を推進していると批判
J-CASTニュース
2026年8月4日
2026年7月29日
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桐谷広人氏「夜ふかし」からがん公表を「口止め」と告白 一部で怒りの声も
その翌日に桐谷氏はXで「夜ふかしに公表を他では控えるよう言われた」と告白
Smart FLASH
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市立福山高校が「夏の甲子園」初出場決定 母校の躍進に56歳女優が歓喜
市立福山が決勝で広島商業に4対3で競り勝ち、創部初の甲子園出場を決めた
オリコンニュース
2026年7月25日
2026年7月23日
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三山凌輝の「女性遍歴」に注目集まる「好みがいまいちよくわからない」の声
Smart FLASH
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三山凌輝、花乃まりあとの親密報道にSNS呆れ声「やっぱりって感じ」
三山は既婚で子もいる中での報道で、SNSでは「呆れ」の声が相次いでいる
週刊女性PRIME
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三山凌輝の女性問題に怒りの声「子どもが一番の被害者だよ」
Smart FLASH
2026年7月22日
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山田五郎氏のYouTube 22日午後に動画配信で「ご報告がございます」
「ご報告がございます」と、YouTube動画を更新するとの告知がなされた
スポニチアネックス
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水谷隼氏、まだ「株取引」継続か 以前のX投稿では「引退します」宣言も
自身のXにて画像で「今日もマイナスでーす」と30万8000円超の含み損を公開
オリコンニュース