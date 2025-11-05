今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米ＡＤＰ雇用統計などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５３円００～１５４円００銭。



この日の為替相場は、日経平均株価が大幅安となるなか、リスクオフのドル売り・円買いが強まり一時１５２円９０銭台まで円高が進む場面があった。今晩は米１０月ＡＤＰ雇用統計と同ＩＳＭ非製造業景況感指数が発表される。ＡＤＰ雇用統計は非農業部門新規雇用者数が９月の３．２万人減に対し１０月は２．８万人増が予想されている。ＩＳＭ非製造業景況感指数は９月の５０．０に対し１０月は５０．８が見込まれている。特に、米政府閉鎖が続き雇用統計の発表が止まるなか、ＡＤＰ雇用統計への注目度は高まっている。









