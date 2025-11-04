地方移住への関心は年々高まっています。「自然の中で子育てしたい」「老後は静かな土地で暮らしたい」など、ニーズは様々です。しかし、メディアで紹介される「田舎暮らしの魅力」の裏には、移住者にしかわからない“想定外の壁”があるのも現実です。

「やっと理想の暮らしが始まると思ったのに…」

神奈川県からとある山あいの町に移住してきたのは、60代の高橋さん夫婦（仮名）。

リタイア後の生活を自然豊かな場所で過ごすことを夢見て、長年の計画の末に中古の平屋を購入。移住支援金や空き家バンク制度を活用し、手続きも順調に進んでいました。

「駅からは遠いですが、山が見える景色と静けさに惚れ込んで決めました。地元の不動産屋さんも『のどかでいい所ですよ』と言っていましたし、“もう都会の人付き合いに疲れた”と思っていた私たちにぴったりだと」

ところが、引っ越し当日の夕方。郵便受けに入っていた一通の封筒が、2人の気持ちを一変させます。

中には、町内会からの手紙と、スケジュール表のような紙。そこにはこう書かれていました。

「新たにXX町内にご転居いただきありがとうございます。つきましては、町内会へのご加入をお願いいたします。

加入費：年4,000円 ／ 班内清掃：毎月第1日曜日 ／ 集会参加：年4回以上」

さらに、初回参加は「今週末」と明記されており、出欠票を翌日までに提出するよう求められていました。

「え？ これって強制ですか…？」

驚いた夫婦は近所に挨拶回りを兼ねて確認に行きましたが、どの家でも返ってくるのは「みんなやってますから」「地域の決まりなんで」の一言。

「静かに余生を楽しみたくて移住したのに、週末は草刈りや溝掃除に駆り出される。平屋にしたのは体力的に無理をしないためだったのに……まさかこんなことになるなんて」

特に困ったのは、「参加できないなら班費とは別に“負担金”が必要」と言われたこと。地域によっては、町内会活動への“不参加”が、事実上の“非協力”と受け止められ、人間関係にヒビが入るケースもあるのです。

町内会の参加は義務？拒否できる？

結論から言えば、町内会への加入は法律上「任意」です。自治会（町内会）は任意団体であり、加入を強制されたり、未加入者が不利益を受けたりすることは、本来あってはなりません。

しかし現実には、地域によって「加入が当然」という空気が根強く残っており、加入しないことでゴミ収集や回覧板に支障が出るケースも報告されています。

もちろん、地域住民の防犯・防災活動や、災害時の共助体制を支えるのが町内会の役割であり、“まったく無関心”では孤立しやすいのもまた事実です。

「誰もが忙しい中で、地域を保つために最低限の負担は必要」

「外から来た人も“地域の一員”として関わってほしい」

こうした思いは、長年住む住民からすれば当然かもしれません。ただし、移住者側にも「生活のペース」「体力や働き方」など事情があることを、丁寧にすり合わせる必要があります。

高橋さん夫婦は現在、最低限の活動にだけ参加する形で折り合いをつけたといいます。町内会の班長に、健康面や移住の背景を率直に話したところ、「できる範囲でいいですよ」と配慮してもらえたのだとか。

「誰も悪くないんです。ただ、“田舎にはこういう付き合いがある”と知っていたら、覚悟も準備もできたと思うんです」

田舎暮らしは、自然との闘いだけでなく、“人との距離”との付き合いでもあります。自由な生活を求めた移住で、逆に“縛られた”と感じないためにも、地域社会との接点について、事前に十分な情報を得ることが大切なのかもしれません。