都心の暮らしは便利な一方で、少し窮屈さを感じる場面も少なくありません。定年後の“終の棲家”や現役世代の新たな働き先として、「地方移住」を検討する人も少なくありません。そこで今回、株式会社カヤックが提供するプラットフォーム「スマウト」で発表されたランキング結果をもとに、「人気移住先ランキング2025【市区町村版】」TOP3を発表します。約9万人が興味を持つ「注目の移住先」は…満員電車や限られたパーソナルスペ