内閣府『令和5年度 高齢社会に関する意識調査（高齢期の住み替えについて）』では、住み替え後の不安として「地域との関係」「孤立」を挙げる回答も見られます。住環境は整っていても、社会的つながりが再構築できない場合、生活満足度は低下し得るもの。地方移住は住まいの選択であると同時に、コミュニティへの再参入でもあるのです。「老後は自然の中で」夢だった移住「退職したら田舎で暮らしたいね」会社員時代からそう話して