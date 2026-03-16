内閣府『令和６年度 高齢者の経済生活に関する調査結果』によれば、高齢者世帯の金融資産は平均1,769万円。定年退職時のひとつの目安ともいえる蓄えがありながら、物価が安いはずの地方移住をきっかけに生活が破綻してしまうケースは決して珍しくありません。いったいなぜでしょうか。平均的な夫婦を襲った、地方移住の知られざるリスクを追いました。内閣府調査が示す「1,769万円」という平均金融資産額内閣府が発表した『令和６