非正規雇用で老後の生活に不安を覚える一代さん（仮名・55歳）。貯金1,500万円が底をつくことを恐れ、生活費を抑えるために500万円で地方の格安物件を購入し、単身移住を決断しました。しかし、車社会での不便な生活や、病気で寝込んだ際に誰も気づいてくれない孤独と恐怖を痛感することに。安易な決断を後悔し、わずか2年で都市部へ戻って生活することになった50代女性の事例を紹介します。老後不安から「生活費の安さ」を求めて