人生の絶頂期にいきなり突きつけられる「地方への転勤命令」。会社員にとって、転勤は業務命令であり避けて通れないものという認識は根強い。しかし、あまりに急で私生活への配慮に欠ける命令であっても、私たちは従い続けなければならないのだろうか。 【画像】転勤が婚活に与える影響 中堅メーカーに勤める30代後半の男性は、まさにその瀬戸際に立たされていた。新居への引っ越しを終え、妻の出産を間近に控えたあ