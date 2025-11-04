ドジャースが優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。大谷翔平投手は妻・真美子さんと参加。バス上での真美子さんとのやり取りに魅了される米ファンが続出した。

ドジャースナインは2階建てのバスに乗り、ロサンゼルス市内を移動。紙吹雪が舞う中、ドジャースタジアムまでの道のりで、大勢のファンから大歓声が降り注いだ。

大谷は拍手を送る真美子さんを一瞬、笑顔で見つめた後にすぐに真顔になり、沿道のファンに手を振った。MLB公式Tiktokが「ショウヘイはシャイだ」として実際の様子を公開すると、米ファンから様々な声が上がった。

「彼はとてもシャイだ、可愛すぎる」

「この男が謙虚すぎると認めなければ」

「お気に入りのカップルだ」

「ショウヘイの恥ずかしがり屋なところが本当にかわいい」

「彼は『写真を撮ってもらわないといけないの？』って感じだ」

大谷はバス上で地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継インタビューに応じ、「もちろん試合に勝つのも素晴らしいですし、こうやってパレードでみんなと喜べるのも何よりも素晴らしい経験になると思います」と話していた。



（THE ANSWER編集部）