クマ被害が止まない。東北各地で被害が相次ぐ中、特に被害が深刻なのは秋田県だ。10月24日時点で人身被害が49件を超える"異常事態"となっている。

24日、同県東成瀬村では男女4人が襲われる悲惨な事故が起きた。全国紙地方支局記者が語る。

「24日午前11時ごろ、東成瀬村役場から県警に『クマに襲われている人がいる』と通報が入った。警察官らが現場に急行したところ、男女4人が倒れており、近くにクマがいたのが確認された。

4人は当時いずれも重傷を負っていたため、ドクターヘリで病院へ緊急搬送。うち、現場付近に住んでいた佐々木喜行さん（38）は、顔面損傷による低酸素脳症で死亡しました。佐々木さんの顔には、大きく爪でえぐられたような痕跡が認められたようです。今年、県内のクマの人身被害による死者はこれで2人目となります」

村はその後、猟友会の協力を得て4人を襲ったとみられるクマを駆除。役場の産業振興課によれば駆除されたツキノワグマはメスの成獣で、全長1メートル20センチ、体重80キロほどの個体だった。

当時、現場でなにが起こったのか──。

軽トラに突進してきたクマ

秋田県横手警察署の佐々木行雄副署長はこう話す。

「まず、被害者らがクマに襲われる1時間ほど前に、現場から400メートル離れた林道脇でクマが目撃された。目撃した男性は軽トラのクラクションを鳴らしたそうです。普通は大きい音を鳴らしたら逃げるのですが、そのクマは向かってきたみたいなんです。

さらにクマは車に体当たりしてきて、フロントについていたフォグランプ（補助灯）をもぎ取ったと。そのあと、山の方へ逃げていったそうです」

佐々木さんらを襲う前から、獰猛な様子をみせていたというクマ。この副所長も「クラクションを鳴らしても向かってくるあたり、今までとは違うクマなのかなと思う」と漏らす。

幸い、目撃者の男性は無傷で済んだ。その約1時間後、このクマと同一個体かどうかは県警が調査中だというが、「人工音を怖がらないクマ」が集落を襲撃した。

「亡くなられた佐々木さんが家にいたところ、外から叫び声が聞こえてきて、母親と外に出たら人が1人が倒れていた。佐々木さんは母親に『家さ戻れ』と伝え、今度は心配した旦那さん（佐々木さんの父親）が様子を見にいったようで、息子と一緒に襲われたという流れです。

最初に襲われたのはご夫婦なんですが、現場近くに奥さんの実家の畑があった。畑の付近に車が停まっていて、その周りに男性3名、女性1名が倒れていたそうです。佐々木さんは発見時すでに意識不明、ほか3名は意識はあるけども、1名は会話ができない状態だった。重傷の3名についてはすでに処置が終わっており、容体も安定しているそうです」（同前）

一気に4人を手にかけた"殺人グマ"。「クマは臆病で、大きな音が苦手」というのが俗説だが、今回4人を襲ったクマは、人工音を聞いてもほとんど怖気づかなかったようだ。村の産業振興課の担当者も「珍しい個体かもしれない」と話す。

「最初に狙われたご夫婦は横手市の方で、畑作業のために村へ入られたそうです。畑には里芋や大根、白菜が植えられていて、また周辺には栗の木もあった。もしかしたらそういうものを狙っていたのかもしれません。

被害者の発見時、クマは100メートルほど離れた草陰にいたらしいんですが、パトカーのサイレンを聞いても逃げる様子をまったく見せず、その場に留まり続けたそうです。ですからちょっと変わったというか、珍しい個体なのかもしれない。また詳細は控えますが、襲われたいずれの方々も頭部付近といいますか、頭をやられているということでした」

村は付近の学校に対して、屋外での部活動を当面禁止するよう対策を指示。今も厳戒態勢が敷かれている。まもなくクマが冬眠する時期に差しかかるが、いつまでこの"異常事態"は続くのか──。