◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で2試合ぶり、今ポストシーズン（PS）7本目となる本塁打を放った。

3回1死の第2打席、相手先発・シャーザーに対しファウルで粘り、1ボール2ストライクからの6球目、内角高め95・1マイル（約153キロ）の直球を捉えると、打球は右翼ポール際へ一直線。打球速度101・5マイル（約163・3キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）、打球角度32度を計測し、今WS2本目となるソロアーチでリードを2点に広げた。

本塁打はWS第1戦以来、2試合ぶりで今PS7号。通算では10本に達し、松井秀喜と並んで日本選手のPS通算本塁打の最多タイ記録となった。

41歳シャーザーはサイ・ヤング賞3度、通算221勝のベテラン右腕。異なる4球団でのWS進出はMLB最多タイ記録とPSも熟知している。前日に行われた会見で大谷は「状態的には少しずつ上がってきているかなとは思う。1打席1打席を大事にしたい」と語っていた。

初回の第1打席は相手右腕の2球目、内寄りのカーブを捉え、右翼線にエンタイトル二塁打を放ってチャンスメークした。

第1、2戦では敵地トロントのファンから「We don’t need you」のチャント（大合唱）を浴びた。前日会見で、妻・真美子夫人からイジられたことを明かし「家庭ではトロントで言われたようなチャントは言われないように努めたい」と自らおどけてみせ、爆笑をさらった。

1勝1敗で迎えた第3戦からは本拠で3試合。「3戦先取のホーム開幕だと思って臨めばいいんじゃないかなって思っています」とこのまま3連勝で連覇を狙う覚悟だ。