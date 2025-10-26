トヨタの”新クーペ・SUV”「センチュリー“クーペ”」公開！ 便利なスライドドア＆大型タイヤ採用！ スポーツタイプじゃない!? 広びろ内装の「ビッグクーペ」どんなモデルに？

市販化間違いなし？ センチュリークーペ！

2025年10月13日にトヨタのオウンドメディアである「トヨタイムズ」の生配信がありました。

そこで「ジャパンモビリティショー2025」に出展されるトヨタグループのコンセプトカーの発表が行われたわけですが、話題となっているモデルの1台が「センチュリー」のクーペモデル（仮称センチュリークーペ）。センチュリーは言わずと知れた、（現時点では）トヨタブランドの最高峰車種です。

迫力顔のクーペSUV！

【画像】超カッコいい！ トヨタの”新クーペ・SUV”「センチュリー“クーペ”」を画像で見る（77枚）

何を隠そう半年ほど前に訪れた中国・上海のモーターショーのトヨタブースで、筆者は異変を感じていました。トヨタ系列としては「レクサス」や「トヨタ」、そして「GR」のブースがあったわけですが、加えてレクサスブースとトヨタブースの間に歴代センチュリーを並べた「センチュリーブース」が用意されていたのです。

なぜセンチュリーだけ特別なのか…その時は疑問を感じつつも、解決できないままでした。

「センチュリーの立ち位置をはっきりさせる。トヨタ内での位置関係を再構築し、トヨタではなく独立したブランドとしてレクサスよりも上のポジションになる。」

そんな先日の発表で、半年前の出来事が消化できたような気がしています。

センチュリーを独立させる理由について、豊田章男会長は「（これまで）センチュリーの居場所がはっきりしていなかった」と説明。

「トヨタの高級車ブランドとしてレクサスがある。一方で、また別格のクルマとしてセンチュリーがあった」とも豊田会長は言います。センチュリー自体をトヨタブランドから独立させて独自ブランド化し、これまでとは異なる“レクサスより上”のポジションとする理由を明らかにしました。

「センチュリーはTop of Top、One of Oneとして、ハイエンドにチャレンジする」とサイモン・ハンフリーズCBO（Chief Branding Officer）は言います。

というわけで、コンセプトカーとしてジャパンモビリティショーに展示されるセンチュリークーペ。センチュリーは現在通常のセダンと通称SUVタイプ（トヨタはそう呼んではいないけれど）の２モデルですが、ブランド化に伴いさらにラインナップを拡大するのは当然の流れと言えるでしょう。

となれば、クーペモデルを用意するのも不自然な話ではありません。トヨタの大型クーペではなく、レクサスの大型クーペでもなく、センチュリーのクーペというポジションなのですから。

そんな“センチュリーブランド”のクーペはロールス・ロイスでいう「スペクター」のような存在となることでしょう。ジャパンモビリティショー出展車両はまだコンセプトモデル段階であり、市販版ではありません。しかし、実際に市販車として送り出されると考えて間違いないでしょう。

ところで今回のコンセプトモデルの注目ポイントはふたつあります。ひとつめはスライドドアを組み合わせていること。しかしこれはドアが邪魔にならずにインテリアを見えることからコンセプトカーでは定番となっているドアタイプで、市販モデルには継承されないショー用のお化粧という可能性もあります。

いっぽうで「センチュリーはそのくらい独特のことをやる」という意思表示かもしれません。

もうひとつの注目ポイントは、いわゆるSUVタイプであること。公開されている写真をみるとタイヤは大きく、ショルダーラインは高い位置。また、地面に対するシートの取り付け位置もかなり高めであることが分かります。

センチュリークーペはいわゆるスポーツタイプのクーペとは方向が異なります。自分で運転を楽しみつつ、空間を贅沢に使うクルマ。クーペと言っても乗り降りはしやすく、室内は狭くない。

そんなポジションを狙っていると考えられ、高い着座位置は乗降性向上のためかもしれません。そしてもしかすると、バッテリーを床下に積んだEVという可能性もあるでしょう。

いずれにせよそんなセンチュリーのクーペタイプは、展示車両のコンセプトを具現化した市販車が出ると考えて間違いないでしょう。