プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）が23日、午後4時50分から都内のホテルで開催される。阪神は22日、都内でスカウト会議を開き、指名候補を最終確認した。1位指名を非公表としながら、アマチュアNo・1スラッガーの立石正広内野手（21）が最有力とみられる。藤川球児監督（45）は「縁」という言葉を7回も連呼し、昨年に続くクジ引きをにおわせた。

藤川監督のガードは堅い。チーム戦略を伏せる普段と同じように、ドラフトについても口を閉ざした。都内でのスカウト会議に出席した後、メディアからの質問をかわし続ける。1位を公表しない球団の従来のスタンスを踏襲して明言せず。クジを引くかどうかも明かさなかった。

「ご縁ですね。1位がないということはない。必ず1位の選手はいますから。どんな選手が阪神タイガースに入っても、その縁をしっかりと生かして、幸せな野球人生を送ってもらえるようにと思っていますけどね。どの球団も同じ考えじゃないですかね」

核心に踏み込ませない回答の連続の中で、「縁」という言葉を合計7回も口にした。就任間もないタイミングだった昨年のドラフト会議でも、前日に「縁」という言葉を使った。その結果、翌日に関大・金丸を指名。抽選で中日に奪われ外れで伊原を指名する流れになったものの、1年前を踏まえると、「縁」はくじ引きを意味する隠れメッセージと捉えられなくもない。

ならば、今年の1位候補は創価大・立石が最有力とみられる。東京新大学リーグで通算15本塁打。2年と3年の全国大会でも計3本塁打を放ったアマ最強スラッガーで、競合は必至だ。畑山俊二統括スカウトは「（他球団は）関係ない。うちが欲しい選手はもちろん取りにいく」と抽選を辞さない強気の姿勢を示した。

右翼から左翼への強い風「浜風」が吹く甲子園は右打者が有利で、球団は右の強打者に触手を伸ばしてきた。その流れで大山と森下が誕生。荒削りな面を残す立石だが、パワーは数年に一度の素材と言える。球団関係者は「遠くへ飛ばす能力は群を抜いている」と絶賛。1メートル80、87キロの恵まれた体で二塁と三塁を守れるのも魅力だ。

23日のドラフト会議当日に最終決定をする。群馬・健大高崎の石垣の可能性を残すが、原口の引退を含め、右打者3人が今季限りで退団する戦力構成からも、立石が優勢とみられる。ソフトバンクもアマNo・1スラッガーを1位候補に。仮に指名が「立石」で重なれば、25日開幕の日本シリーズを前に火花を散らすことになる。（倉世古 洋平）

○…ドラフト1位指名の競合球団数最多は89年野茂英雄（新日鉄堺→近鉄）と、90年小池秀郎（亜大→ロッテ・入団拒否）の8球団。野手では95年福留孝介（PL学園→近鉄・入団拒否）と清宮幸太郎（早実→日本ハム）の7球団がある。阪神が交渉権を引き当てた選手の競合数最多は79年岡田彰布（早大）の6球団。阪神は20年に4球団競合の佐藤輝明（近大）を引き当てて以降、1位抽選は21、22、24年の3連敗中。