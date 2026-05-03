7回の満塁機で打席に回るはずが降雨コールドゲームに■阪神 3ー0 巨人（3日・甲子園）阪神は3日、甲子園球場で行われた巨人戦に3-0で完封勝利を収めた。しかし、その裏でファンから複雑な声が上がっている。0-0で迎えた4回1死一塁、絶好調の佐藤輝明内野手が右中間へ先制適時三塁打を放った。試合前の時点で驚異のリーグ11冠だったが、三塁打もトップに並び、12冠となった。試合は才木と井上による投手戦が展開された。しか