中日戦の7回にバックスクリーンへ飛び込む特大の5号ソロ■阪神 7ー5 中日（19日・甲子園）阪神の佐藤輝明内野手は19日、甲子園での中日戦に「4番・三塁」で先発出場し、7回にバックスクリーンへ豪快な5号ソロを放った。打球速度180キロを計測する規格外の超速弾。SNS上では「はよメジャー行け」などと驚愕の声が次々と上がっている。打球が、消えた。6-5と1点リードで迎えた7回、先頭で打席に入った佐藤は、根尾昂投手の外角低