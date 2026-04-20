甲子園での阪神戦に敗れて開幕から同カード6戦全敗■阪神 7ー5 中日（19日・甲子園）中日は19日、敵地での阪神戦に敗れ、開幕から同カードは悔しい6戦全敗となった。さらに、週末の試合では開幕からまさかの8連敗を喫するなど、負の連鎖が止まらない異常事態。休日のたびに敗戦を見せられるチーム状況に対し、ファンからは「仕事行くのが毎回つらい」などと悲痛な叫びが上がっている。初回に2死から好機を作り、阿部寿樹内野手