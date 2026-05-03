◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月3日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦で朝日放送系の中継ゲストを務めた。巨人3連戦で2度目の放送席登場となった岡田顧問は、4回1死一塁から先制の右中間三塁打を放つなど、打撃3部門トップを走る佐藤輝明内野手の3冠王の可能性を語った。「ライバルが出てくるとしたら打率やね。もうホームラン、打点はおらんやろ」と4割超えの打率をこれからも維持する難