佐藤輝明は7回にこの日3本目の安打を放った■阪神 ー 巨人（2日・甲子園）阪神の佐藤輝明内野手が2日、甲子園球場で行われた巨人戦に「4番・三塁」で登場すると、第4打席でこの日3本目となる安打を放ち、打率.400に到達した。セ界を席巻する打棒にファンは「神すぎる」と驚愕している。佐藤は初回2死三塁の第1打席で左翼線へ先制の適時二塁打。第2打席は二ゴロに倒れたが、5回には中前打、7回にも右翼への二塁打を放った。今