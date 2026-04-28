打率.382、出塁率.447、長打率.764と圧倒的な内容最強打者として君臨している。佐藤輝明内野手は26日、甲子園で行われた広島戦で決勝の6号ソロを放った。シーズン序盤はなかなか一発が出なかったが、気づけば本塁打数はセ・リーグ2位タイ。何より“リーグ11冠”と打撃のクオリティは図抜けており、ファンも称賛を惜しまない。昨季40本塁打＆102打点で2冠王になったMVPだが、今季は開幕からアーチだけが生まれなかった。しかし