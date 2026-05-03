4月30日の東京ヤクルトスワローズ戦で第7号ホームランを放って、阪神タイガースの勝利に貢献した佐藤輝明選手（27）。これで打率.376、ホームランはチームメイトの森下翔太選手（25）と並ぶ7本、打点はダントツの25とセ・リーグ打撃3部門で「三冠王」になった。【写真】背景がMLB移籍を示唆？ 阪神エースが投稿したサトテルとの同学年ショット昨年は首位打者を逃して二冠王で終えた佐藤だが、このまま三冠王を達成できれば、そ