¡Ú¿·¾Ú¸À¡Û³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡¢Âç³Ø¼èÆÀÃ±°Ì¤Ï¡ÖÂ´¶ÈÍ×·ï¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¡×¤À¤Ã¤¿¡¡É´¾ò°Ñ´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¡È´ª°ã¤¤¡É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ£¿ô¾Ú¸À
¡¡ÅÄµ×ÊÝâÃµª¡¦°ËÅì»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦»ÔµÄÁª¤ÎÅê³«É¼¤¬10·î19Æü¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤«¡¢ NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¼èºàÈÉ¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ£¿ô¤Î½ÅÂç¤Ê¾Ú¸À¤òÆÀ¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡É¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡É»Ñ¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬Á÷¤ëÌÜÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡ÖÅìÍÎÂç¤ÎÀµ¼°¤ÊÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¡£¡È¿ä¤·¿§¡É¤Î¥Õ¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐÄ£¤¹¤ë»Ñ¤â
¡¡É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬"Â´¶È¤·¤¿¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿"¤È¤·¤¿ÅìÍÎÂç³Ø¤«¤é¡Ö¤¢¤ëµÏ¿¡×¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿ÊóÆ»¿Ø¤òÂà½Ð¤µ¤»¡¢»ñÎÁ¤ò¸«¤¿´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ß¤ÊÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç"´ª°ã¤¤"¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤½¤³¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬4Ç¯¼¡¤Þ¤Ç¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃ±°Ì¿ô¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤È¤Ï¨¡¨¡¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î"ÊüÆ¢Âç³Ø»þÂå"
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Éã¿Æ¤Î»àµî¤äÉÔÆ°»º¶È¤ò±Ä¤àÊì¿Æ¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë°ËÅì»Ô¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢"Âç³Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼"¤ò²Ì¤¿¤·¡¢±©¤ò¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÂç³Ø»þÂå¡¢Ç¯¼¡¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤ä¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤Ï¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤Ç¤â¡¢¡ØºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Ç¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¡ÊÂç³Ø¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÅÔÆâ¤Ç²¼½É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íª¡¹¼«Å¬¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¡£Åö»þ¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤é¤Î´Ö¤Ç¤â"ÊüÆ¢Ì¼"¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÊì¿Æ¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¡¢°ËÅì»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¡¢¡Ø¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤ª¤Æ¤ó¤ÐÌ¼¤Çº¤¤ë¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¡Ø¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¡£âÃµª¤¬°ËÅì¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¶âÁ¬Åª¤Ë½õ¤±¤¿¡×
¡¡NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Ï°ÊÁ°¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ËÄ¾·â¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ëµ¼Ô¤Ï¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢Âç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ç¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢Û£Ëæ¤Ê²óÅú¤·¤«ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤»¤ó¤Ê¤¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥·¥Ã¥×¥Í¥¿¤Î¤è¤¦¤Ê¡×¤Ê¤ÉÌäÂê¤òâä¾®²½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÄµ×ÊÝ»á¤â¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î¸·¤·¤¤ÌÜ¤«¤é¤ÏÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¡ØÂ´¶È¤·¤¿¤È"´ª°ã¤¤"¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤òµõµ¶¤ÈÀµ¼°¤ËÇ§¤á¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø´ª°ã¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤·¡¢³ØÎò¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾Ü¤·¤¯ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ËÁÆ¬¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤ò¸«¤¿¤Î¤«¡£°Ñ°÷²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÃ±°Ì¿ô¤òº¬µò¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡×
¡ÖÃ±°Ì¿ô¤Ë¤«¤«¤ï¤ëµÏ¿¤Ç¤¹¡£4Ç¯´Ö¤Ç¡¢Â´¶ÈÍ×·ïÃ±°Ì¿ô¤ÎÈ¾Ê¬¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ø¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â´ª°ã¤¤¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤³¤ì¤òº¬µò¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ë¡³ØÉô¤ÎÅö»þ¤ÎÂ´¶ÈÍ×·ïÃ±°Ì¿ô¤Ï132Ã±°Ì¡£Á°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤³¤Î¿ô»ú¤ò¼¨¤·¤Æ³ÎÇ§¤ò»î¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤È¤¦¤Æ¤¤µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£Ãø¤·¤¯Äã¤¤¿ô»ú¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ý¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤¦¾Ú¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤¬"´°Á´¥ª¥Õ¥ì¥³"¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï2¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤È¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤Ë¤¢¤é¤ÌÈðëîÃæ½ý¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¤·¡¢»ÔÌ±¤âÃÎ¤Ã¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¾ðÊó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬40Ã±°Ì¤«100Ã±°Ì¤«¤Ç¤Ï¡¢"´ª°ã¤¤"¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¡£¤¿¤Ã¤¿¤¢¤ì¤À¤±¤·¤«Ã±°Ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢"´ª°ã¤¤"¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤¬¤É¤¦¤ß¤Æ¤â°¼Á¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅìÍÎÂç³Ø¤Ë¤â°ìÏ¢¤Î»ö¼Â³ÎÇ§¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¡Ö8·î¤ËµÄ²ñ¤«¤éµÏ¿ÀÁµá¤¬¤¢¤ê¡¢²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÅú¤¨¤ë¤«¡£NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Ï10·î14Æü¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¸å±ç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÏ¢Íí¤Ï¤Ê¤¤¡£
"¥¿¥¯¥Ü¤ë"¡Ê±³¤ò¤Ä¤¯¡Ë¤Ê¤ëÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊÎ®¹Ô¤êÊ¸¶ç¤Þ¤Ç¹¤Þ¤ê¡¢SNS¤Ç¤â±³¤Ä¤¤ÎÂåÌ¾»ì¤Î¤è¤¦¤ËÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£º£¸å¡¢±øÌ¾¤ÎÊÖ¾å¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£
