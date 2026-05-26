学歴詐称疑惑で静岡県伊東市の前市長を辞職していた田久保眞紀氏（56）の裁判が、予定よりも遅れる見通しとなった。田久保氏側は4月に事件の争点や証拠を事前に整理するための“公判前整理手続”を請求していたが、5月18日に静岡地裁から認められたことによる。「本来は審理をスムーズに行うための“公判前整理手続”は、田久保氏側には、法廷での審理を前に、検察側の主張や要求する証拠類などを探る思惑があったとされています。