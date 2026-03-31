静岡地検は30日、田久保眞紀・前伊東市長（56）が卒業していない東洋大学の卒業証書を偽造し、それを市議会議長らに見せたとして有印私文書偽造および同行使罪と地方自治法違反罪で在宅起訴した。 【画像】黒髪ストレート、白いTシャツをデニムにイン、大学時代の田久保被告の秘蔵写真、ウソだらけだったインタビュー時の笑顔 田久保被告の学歴詐称をめぐる問題は、起訴に至った。起訴状によれば、ニセの「