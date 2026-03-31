30日、静岡県の前伊東市長である田久保眞紀氏（56）が、卒業証書を偽造した罪などで在宅起訴されたことが分かった。田久保氏は2月に、市議会で虚偽証言をしたとする地方自治法違反容疑で静岡地検に書類送検されており、3月27日にも有印私文書偽造・同行使の疑いで追送検されていた。「捜査関係者への取材で、卒業証書の偽造のため東洋大学長や法学部長の印鑑を、業者に発注していたことが一部メディアで報じられました。田久保氏は