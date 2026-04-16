15日、学歴詐称疑惑をめぐって地方自治法違反と有印私文書偽造・同行使の罪で在宅起訴されていた静岡県の前伊東市長・田久保眞紀被告（56）が、静岡地裁に対して公判前整理手続を請求していたことが一部報道で明らかとなった。田久保被告は2月に、市議会で虚偽証言をしたとする地方自治法違反容疑で静岡地検に書類送検された。3月27日にも有印私文書偽造・同行使の疑いで追送検され、同月30日には卒業証書を偽造した罪などで在宅起