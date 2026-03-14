11日に静岡県の伊東市議会で行われた定例会本会議で、教育長の人事が同意された。教育長は昨年5月に前伊東市長の田久保眞紀氏（56）が当選して以降、10カ月近く空白となっていたポストで、任命されたのは元大学教授の森重俊幸氏（74）。4月1日に正式に任命され、任期は3年となっている。お騒がせ市長だった田久保氏のもとで教育長のポストが空席となっていたのは、“ある事情”があるという。「田久保氏は昨年5月市長選で、老朽化