静岡県伊東市の市民グループが7日、同市に対し、住民監査請求を提起した。学歴詐称問題で起訴された前市長の田久保眞紀氏をめぐり、市議選や市長選にかかった費用約8220万円を同氏に賠償させるよう求めるもの。 田久保氏は、自身が東洋大学を卒業していないことを認識しつつ、大学の卒業証書を偽造して市議会の議長らに見せたとされる有印私文書偽造・同行使罪と、市議会の百条委員会で自身の記憶に反した虚偽の陳述を行っ