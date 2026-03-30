27日、学歴問題によって議会から2度の不信任決議を受け、静岡県・伊東市長を失職していた田久保眞紀氏（56）が、有印私文書偽造・同行使の疑いで追送検されていたことが一部報道で明らかとなった。田久保氏は2月に、市議会で虚偽証言をしたとする地方自治法違反容疑で静岡地検に書類送検されていた。「学歴問題をはじめ複数の容疑について刑事告発されていた田久保氏は、1月21日に静岡県警から任意の事情聴取を求められることに。