¸µÂÎÁàÁª¼ê¤ÎÄá¸«Æú»Ò¤µ¤ó À¸ÅÌ200¿Í¤òÊú¤¨¤ëÂÎÁà¶µ¼¼¤ò·Ð±Ä¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤â°éÀ®Ãæ¡Ú¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
¡Ú¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
¸µC-C-B´Ø¸ýÀ¿¿Í¤µ¤ó 5Ç¯Á°¤«¤é¼ò¤òÃÇ¤Á¡¢È¼Î·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢²»³Ú¤ä¡ÈÍî½ñ¤¡É¤òºÆ³«¤·½¼¼Â¤ÎÆü¡¹
¡¡Äá¸«Æú»Ò¤µ¤ó
¡¡¡Ê¸µÂÎÁàÁª¼ê¡¿33ºÐ¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡10·î19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀ¤³¦ÂÎÁà¶¥µ»Áª¼ê¸¢¡£ÃË»Ò¤Ï¥á¥À¥ë¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢½÷»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤Æ½÷»Ò¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ËÌµþ¤È¥í¥ó¥É¥ó¤Î¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Äá¸«Æú»Ò¤µ¤ó¡£09Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¸Ä¿ÍÁí¹çÆ¼¡¢ÃÊ°ã¤¤Ê¿¹ÔËÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·10Ç¯Á°¤Ë°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢º£¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Äá¸«¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¹¾¸ÍÀþµí¹þÌøÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Î¡ÖÄá¸«Æú»ÒÂÎÁàSchool¡×¡£
¡Ö3Ç¯Á°¤Ë¤³¤³¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢²ñ°÷¤Ï100¿Í¤Á¤ç¤Ã¤È¡£º£¤ÏÀéÂÌ¥öÃ«¤ÈÅì¶äºÂ¤Ë¤â¶µ¼¼¤¬¤¢¤ê¡¢Á´Éô¤Ç200¿Í¤Û¤É¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤Ï4¿Í¡£¤Û¤«¤Ë¡¢¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤Ë¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ê¹¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Á¥é¥·¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤Ç¾å°Ì¤Ë¾å¤¬¤ë¤è¤¦¹¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ²ñ°÷¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÈ¾Ç¯¤Ç¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¥ä¥ê¼ê¤À¡£¶µ¼¼¤Ï¥¨¥ê¡¼¥ÈÂÐ¾Ý¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤ª¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦2ºÐ¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Î¶µ¼¼¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£»ä¼«¿È¤¬¸½Ìò»þÂå¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤ä¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤É¬Í×¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¡¢ÂÎÁà¤Î¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×
¢£¡ÖÃæ³Ø¤Ë¾å¤¬¤ë2Ç¯¸å¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¨¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡©
¡Ö¶µ¼¼¤ËÍè¤¿²ñ°÷¤«¤é½÷»Ò4¿Í¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¡¢ÂÎÁà¤Î¤Û¤«¥À¥ó¥¹¤ä²Î¡¢¸ì³Ø¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½µ6¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î11·î¤Ë¶äºÂ¤ÇÈó¸ø³«¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¡£1´üÀ¸¤Î2¿Í¤Ï¤¤¤Þ¾®5¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤Ë¾å¤¬¤ë2Ç¯¸å¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ê¤ã¤Þ¤¿ÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿·×²è¤À¡£
¢£¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬ÂÎÁà³¦¤Î¸½¼Â¡£¤Ê¤ó¤È¤«À¹¤ê¾å¤²¤¿¤¯¤Æ
¡ÖÂÎÁà¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¶âÁ¬Åª¤ËÊó¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÂÎÁà¤ò18Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¤Ë¤â¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°úÂà¸å¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¤ªµëÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¡¢ÊÙ¶¯¥¬¥ó¥Ð¤Ã¤ÆÅìÂç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÁà¤ò¤ä¤Ã¤¿Àè¤ÎÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢ÂÎÁà¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÂÎÁà³¦¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¡¢À¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ëÂÎÁàÁª¼ê·ó¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°éÀ®¤·¡¢Èà½÷¤é¤¬¥Ï¥Í¤ì¤Ð¶âÁ¬Åª¤Ë¤âÊó¤ï¤ì¡¢ÂÎÁà¤ËÌ´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡©¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÅê»ñ¤·¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤Ê¤ó¤Æµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×
¢£¼«¿È¤â°úÂà¸å¤Ïµï¼ò²°¤äÂðÇÛ¥Ô¥¶¡¢¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤â
¡¡»ñ¶â¤Ï¤É¤³¤«¤é¡©
¡Ö¤¢¤ëÂç´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ò¼¤á¤¿¸å¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ò2Ç¯¡¢¤½¤ì¤«¤éµï¼ò²°¡¢ÂðÇÛ¥Ô¥¶¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤ËÃæÌî¤äÏ»ËÜÌÚ¡¢¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¼ÒÄ¹¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·î1²óPL¡ÊÂ»±×·×»»½ñ¡Ë¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¡¢ÊÖºÑ¤â¾¯¤·¤º¤Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¡¢¾Íè¡¢»ä¤Î°é¤Æ¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬Ì´¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤·¡¢Æ¬¤ÎÎÉ¤µ¤äÈ¯ÁÛÎÏ¡¢¿Í³Ê¤âÂç»ö¡£¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤ë¤è¤êÂçÊÑ¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢µÙ¤ß¤Ê¤·¤ÇËèÆüÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç³Ø¤äÂÎÁà¶¨²ñ¤Ç»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¡Ö°úÂà¤·¤Æ¤¹¤°¤ÏÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£Í§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÆþ¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÁà¶µ¼¼¤òµ¯¤Á¾å¤²¤ë»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³Ø¤Ù¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬º£¤Î¶µ¼¼¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¢£·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æº§³èÃæ¡£¡Ö²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¤Þ¤À£²¿Í¤À¤±¡×
¡¡»Å»ö¤Ç½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¡©
¡ÖÍ§¤À¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Çº§³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î2¥«·î¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿2¿Í¡£Ë»¤·¤¹¤®¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢»ä¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤â¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ïµ¬Î§¤¬´Ë¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Î¤È¤¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ½Å´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï¥³¥ó¥Ë¥ã¥¯ÌÍ¤È¥µ¥é¥À¤À¤±¡£µíÐ§¤Ê¤É¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢°úÂà¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤¹¤²È¤Ç¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·²á¤®¤Æ´¶Æ°¤·¡¢¡ØËèÆü¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È3¥«·î¤¹¤²È¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÅÔÆâ¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤À¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸=ÃæÌîÍµ»Ò¡Ë
¢¦Äá¸«Æú»Ò¡Ê¤Ä¤ë¤ß¡¦¤³¤¦¤³¡Ë¡¡1992Ç¯9·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì½Ð¿È¡£5ºÐ¤ÇÂÎÁà¤ò»Ï¤á¡¢¾®6¤«¤éÌ¾Ìç¡¦Ä«ÆüÀ¸Ì¿ÂÎÁà¥¯¥é¥Ö½êÂ°¡£2006Ç¯¤«¤é»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¸Ä¿ÍÁí¹ç6Ï¢ÇÆ¡£ËÌµþ¤È¥í¥ó¥É¥ó¤Î¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡£09Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¸Ä¿ÍÁí¹çÆ¼¡¢ÃÊ°ã¤¤Ê¿¹ÔËÀ¶ä¡£15Ç¯¸½Ìò°úÂà¡£