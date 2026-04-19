4月18日、昼帯へ放送時間を移す『タイムレスマン』（フジテレビ系）の告知動画が公開され、timeleszの篠塚大輝が出演した。体操服姿で番組をアピールする姿が収められていたが、その見た目の変化に注目が集まっている。「動画内で篠塚さんは『みてね〜』と笑顔で手を振りながら番組を宣伝していましたが、その頬は大きくこけて見え、以前と比べて痩せた印象を受けるビジュアルとなっていたんです。メイクの影響を指摘する声もあ