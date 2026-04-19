全日本個人総合選手権男子決勝体操の全日本個人総合選手権（群馬・高崎アリーナ）は19日、男子決勝が行われ、予選1位の2021年東京五輪金メダリスト・橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が170.114点で優勝。内村航平以来史上2人目の6連覇で、6度目の日本一に。10月の世界選手権（オランダ）の代表に前進した。予選2位の2024年パリ五輪金メダリスト・岡慎之助（徳洲会）との一騎打ちを制した。岡が169.898点で2位、川上翔平