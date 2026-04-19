全日本個人総合選手権女子決勝体操の全日本個人総合選手権（群馬・高崎アリーナ）は18日、女子決勝が行われ、予選1位だった高校1年生の15歳・西山実沙（なんば体操クラブ／相愛学園高）が110.332点で逃げ切り初優勝。10月の世界選手権（オランダ）の代表に前進した。2028年ロサンゼルス五輪へ向け、一躍、体操界の新星としてスポットライトを浴びた逸材の素顔とは。接戦を制し、栄冠を手にした。最終演技者となった床運動。会