強豪国歴代ベストイレブンフランス編フランスのサッカーは移民に支えられてきた。社会全体では移民2世、3世も合わせると約20〜25％といわれているが、リーグ・アンの移民系選手の割合は約60％以上と推計される。フランス代表に関しては70％以上だ。もともとフランス人は三代遡れば外国人というくらいで、生粋の江戸っ子を探すよりも純粋なフランス人を見つける方が難しい。さらに選手の大半は都市郊外の出身者というのも特徴