ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが５日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。この日は、「こどもの日ＳＰ企画」として番組が事前に募集した１００人の子供を招待し「シマエナガ体操」を赤坂サカス前で披露した。安住アナは特設ステージで子供たちと体操を行った。２度にわたり、体操を行った１００人の子供たちへ安住アナは、拍手を送り「上手にできたね」と絶賛し「エ