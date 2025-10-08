パチンコ店のくじびきで1等の景品であるドライヤーを当てた男性が自撮り写真をXに投稿したところ、16万件いいねを集めるなど話題を呼んでいます。自撮り写真の男性の髪型は、なんとスキンヘッド。「あ、ドライヤーあたった…って言うた瞬間店員さん笑いながら崩れ落ちてた」という投稿文に、「けが無くてよかった」「毛根な事は起きないと良いですね」など大喜利さながらのコメントが寄せられました。



投稿主は、フリー芸人のはたなかたいちさん（@hata_hatanaka）。「パチンコ打ってたらドライヤー当たった！！！！やったああああ！！！！」という報告と共に、当選したドライヤーの箱を手に真顔で写真に映るたいちさんの姿には、「おめでとう！めっちゃ早く乾きそう！」「やったぁぁぁの表情じゃないのよ」と祝福やツッコミのコメントが殺到。



その投稿を引用するかたちで冒頭のように当時の店員さんの反応をリポストしたところ、さらなる反響を呼びました。



当選した瞬間について、たいちさんは「1等賞だ！と見えた瞬間は嬉しかったんですが、ドライヤーだとわかった時は残念な気持ちになりました」と振り返ります。ただ、その後すぐに「おもしろいな」という気持ちが湧いてきて、「どうやったら店員さんたちが一番笑ってくれるコメントができるかな？」と芸人魂に火がついてしまったそう。



そして、ドライヤーを手渡してくれた店員さんたちに対して「なんかしょぼいやつでもいいんで交換とかできたりしますか…？」と聞いたといいます。



「ひとりは、 『ドライヤー！！！？そんなことあるんですねwww』と大笑いしてくれました（笑）。もうひとりには、『できないんです、すみません…』と申し訳なさそうに苦笑いされました」



狙い通りに店員さんを笑わせることに成功し、「めっちゃ嬉しかったです。ひとりで歩いている時にコケてしまったが誰も笑ってくれない…みたいなシチュエーションが一番辛いんです。だから店員さんが爆笑してくれたのは、景品が当たったことよりも嬉しかった」と振り返ります。



気になるドライヤーの行方については、たいちさんがMCを担当している『GAPOLI（ガポリ）』というオンラインゲームセンターが運営するYouTubeチャンネル（@GAPOLI_official）内の企画で、視聴者用プレゼントにしたのだとか。



「意外にも『欲しい』という声が多くてホッとしました」