ものまねタレントの沙羅さんは5月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。マッチングアプリのプロフィール風の写真と実際に会った際の写真を比較したショットを公開しました。【写真】お笑いタレントのマチアプ風？ 比較ショット「期待値超えてくる」沙羅さんは「マチアプでマッチした人実際に来た人」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は赤い服を着て丁寧なメイクをしたプロフィール風ショットで、綾瀬はるかさんのものまねをした際